После ДТП с автобусом в Башкирии в больницы доставили более 20 человек

По уточненной информации МЧС РФ, в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 6 человек. В лечебные учреждения республики доставлены 21 человек, из них 2 ребенка. Госпитализированы для дальнейшего лечения 8 человек, из которых 1 ребенок.

«13 человек, в том числе 1 ребенок, после осмотра отпущены на амбулаторное лечение. Остальные пассажиры автобуса в количестве 13 человек доставлены в пункт временного размещения. На данный момент в ПВР остается 4 человека, 9 уехали с родственниками домой», - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по республике Башкортостан.

Авария с пассажирским автобусом “King Long XMQ”, в котором находились 39 туристов из Татарстана, произошла в 19.16 по московскому времени на трассе Уфа-Инзер-Белорецк в районе населенного пункта Ирныкши Архангельского района Башкирии. Автобус съехал с дороги, опрокинулся в кювет и перевернулся.

На базе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан открыта горячая линия 8 (347) 248-12-84. Позвонив по этому номеру телефона, можно узнать о состоянии пострадавших, их имена и фамилии.

Сейчас с людьми, попавшими в страшное ДТП, работают психологи МЧС России. На месте происшествия работает 31 единица техники и более 100 человек.

Не остались равнодушными и простые люди. В одной из соцсетей опубликовано видео, как более десятка мужчин пытаются перевернуть автобус и поставить его на колеса.