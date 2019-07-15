Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

После ДТП с автобусом в Башкирии в больницы доставили более 20 человек

05:45 15.07.2019
В МЧС сообщили о последних данных по пострадавшим пассажирам автобуса.
© Видео: Динар Загитович Гильмутдинов, Facebook © Фото: Динар Загитович Гильмутдинов, Facebook

По уточненной информации МЧС РФ, в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 6 человек. В лечебные учреждения республики доставлены 21 человек, из них 2 ребенка. Госпитализированы для дальнейшего лечения 8 человек, из которых 1 ребенок.

«13 человек, в том числе 1 ребенок, после осмотра отпущены на амбулаторное лечение. Остальные пассажиры автобуса в количестве 13 человек доставлены в пункт временного размещения. На данный момент в ПВР остается 4 человека, 9 уехали с родственниками домой», - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по республике Башкортостан.

Авария с пассажирским автобусом “King Long XMQ”, в котором находились 39 туристов из Татарстана, произошла в 19.16 по московскому времени на трассе Уфа-Инзер-Белорецк в районе населенного пункта Ирныкши Архангельского района Башкирии. Автобус съехал с дороги, опрокинулся в кювет и перевернулся.

На базе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан открыта горячая линия 8 (347) 248-12-84. Позвонив по этому номеру телефона, можно узнать о состоянии пострадавших, их имена и фамилии.

Сейчас с людьми, попавшими в страшное ДТП, работают психологи МЧС России. На месте происшествия работает 31 единица техники и более 100 человек.

Не остались равнодушными и простые люди. В одной из соцсетей опубликовано видео, как более десятка мужчин пытаются перевернуть автобус и поставить его на колеса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата15.07.2019, 03:54
Су-34 уничтожили «противника» под Оренбургом: кадры учений
Дата15.07.2019, 01:50
Историческая встреча: Федерер уступил Джоковичу в финале Уимблдона
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата10.07.2019, 22:52
Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые сняли на видео
Дата13.07.2019, 21:20
Враг не прошел: как контрразведка помогла сорвать операцию «Цитадель»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:00 Армия
Видео
Железнодорожники ЦВО восстанавливают защитный вал на реке в Иркутской области: видео
04:51 В стране и мире
Бахрейн намерен вложить в Крым полмиллиарда евро
04:27 В стране и мире
В Южной Корее 16 россиянам отказали во въезде в страну
04:01 В стране и мире
Видео
Стало известно состояние пострадавших в ДТП в Башкирии
03:28 В стране и мире
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Впечатляющий водяной смерч проносится над Азовским морем: видео
Видео
Автобус въехал в пассажирский самолет в Испании: кадры с места
Звезда YouTube и Instagram погибла в 35 лет
Видео
Морской дьявол попросил помощи у дайверов, и они смогли спасти его
Очевидцы: в Донецке начался серьезный бой с применением РСЗО
Видео
Минобороны показало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от фашистов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.