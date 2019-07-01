«Назло России»: Джонсон обосновал свою причину провести Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен вывести страну из состава Евросоюза (Brexit) «назло» России.

Как уточняет издание The Telegraph, таким образом он решил ответить на слова президента РФ Владимира Путина о кризисе современной либеральной идеи. Российский президент ранее отметил, что либеральная идея вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения, однако это не значит, что ее нужно немедленно начать уничтожать.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания покажет «ценность либерализма», когда выйдет из ЕС. Кроме того он добавил, что отказ страны от Brexit, либо же проведение нового референдума может сделать демократию так называемым «посмешищем».

Двадцать второго марта страны ЕС одобрили отсрочку Brexit до 22 мая несмотря на просьбы Терезы Мэй, которая просила перенести крайний срок на 30 июня.

Для утверждения отсрочки британские депутаты должны были поддержать соглашение Мэй с Брюсселем, однако этого не произошло. Вскоре она подала в отставку: это произошло сразу после того, как британские парламентарии неоднократно блокировали ее соглашение по Brexit. Выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако в связи с неудачными голосованиями его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.