Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Назло России»: Джонсон обосновал свою причину провести Brexit

Наталия Майорова
05:54 01.07.2019
Российский президент ранее отметил, что либеральная идея вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения, однако это не значит, что ее нужно немедленно начать уничтожать.
«Назло России»: Джонсон обосновал свою причину провести Brexit
© Фото: Andrew Parsons ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен вывести страну из состава Евросоюза (Brexit) «назло» России.

Как уточняет издание The Telegraph, таким образом он решил ответить на слова президента РФ Владимира Путина о кризисе современной либеральной идеи. Российский президент ранее отметил, что либеральная идея вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения, однако это не значит, что ее нужно немедленно начать уничтожать.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания покажет «ценность либерализма», когда выйдет из ЕС. Кроме того он добавил, что отказ страны от Brexit, либо же проведение нового референдума может сделать демократию так называемым «посмешищем».

Двадцать второго марта страны ЕС одобрили отсрочку Brexit до 22 мая несмотря на просьбы Терезы Мэй, которая просила перенести крайний срок на 30 июня.

Для утверждения отсрочки британские депутаты должны были поддержать соглашение Мэй с Брюсселем, однако этого не произошло. Вскоре она подала в отставку: это произошло сразу после того, как британские парламентарии неоднократно блокировали ее соглашение по Brexit. Выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако в связи с неудачными голосованиями его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.07.2019, 02:15
Российские военные совершат полет над Германией
Дата30.06.2019, 22:49
Демонстрация мощи и миллиардные контракты: как прошел форум «Армия-2019»
Дата30.06.2019, 23:15
Путин посетил закрытие II Европейских игр в Минске
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата30.06.2019, 22:49
Демонстрация мощи и миллиардные контракты: как прошел форум «Армия-2019»
Дата28.06.2019, 09:27
Рассекреченные документы о первых испытаниях автомата Калашникова показали на «Армии-2019»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:54 В стране и мире
«Назло России»: Джонсон обосновал свою причину провести Brexit
05:01 В стране и мире
СМИ: США построят в Арктике военный порт для «сдерживания России»
04:25 В стране и мире
Видео
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже 11 метров
03:35 В стране и мире
Видео
Десять человек погибли при крушении самолета в США
03:00 В стране и мире
Финляндия стала новым председателем ЕС
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Полиция Великобритании разыскивает трехметрового питона
Треугольник дьявола: ученые приблизились к разгадке исчезновения «Циклопа» на Бермудах
Видео
Дети-трансгендеры, мужчина с подгузниками и женщина с инструментами: британская версия «цивилизованного» человека
Видео
«Звезда» публикует кадры бронированного «Тайфун-К» изнутри
Видео
Опубликовано видео первой советской атомной бомбы
Марсоход запечатлел на Красной планете таинственный белый свет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.