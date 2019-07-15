Бахрейн намерен вложить в Крым полмиллиарда евро

Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить больше €500 миллионов в инфраструктурные объекты Крыма в числе которых железные и автомобильные дороги, а также мосты. По мнению представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина, местные бизнесмены считают полуостров перспективным и имеющим большой потенциал.

В апреле этого года между российской и бахрейнской сторонами был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве. И уже до конца 2019 года инвесторы с Ближнего Востока готовы приступить к финансированию конкретных объектов.

Как уточнил Штефан Довин, у бизнесменов есть свои приоритетные направления для финансирования, но они оставляют последнее слово за Крымом. Также он добавил, что Бахрейн готов к сотрудничеству и в других областях. В частности, инвесторы планируют вкладывать средства в строительство жилищных объектов и заводов.

«Речь идет о капиталовложениях в миллионах евро. К примеру, если мы приступим к реализации проектов в области строительства дорог или железнодорожной инфраструктуры, то инвестиции в Крым достигнут суммы в размере около €500 млн, а то и выше», - рассказал «Известиям» Штефан Довин.

В ближайшие месяцы планируется согласовать первый пакет документов. И сейчас крымская и бахрейнская стороны готовятся к детальным переговорам. Однако, подробности соглашений и их участники не раскрываются из-за антироссийских санкций.