В Южной Корее 16 россиянам отказали во въезде в страну

Сразу 16 прилетевшим в Южную Корею россиянам отказали во въезде в страну. Причиной стала невозможность ими доказать свою цель визита.

При прохождении пограничного контроля россияне не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях, в связи с чем сотрудники иммиграционной службы страны отказали им во въезде.

В настоящий момент с недопущенными пассажирами из России ведется работа. Ожидается, что все они вернутся домой в течение 1-2 дней. Об этом сообщает российское посольство в Южной Корее.

Ранее похожая ситуация произошла в Мексике. Там в страну не пустили 14 человек с российскими паспортами. Местная миграционная служба также решила, что цели их поездки не соответствуют заявленным.