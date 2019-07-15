В России начинается эксперимент по маркировке молочной продукции

С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке отдельных видов готовой молочной продукции, о чем говорилось в соответствующем постановлении правительства, вышедшем в конце июня этого года. В частности, под эксперимент попадает питьевое молоко, как пастеризованное и ультрапастеризованное, так и стерилизованное. Кроме него маркировать начнут и другие молочные продукты, упакованные в тару и приготовленных промышленным способом. В эту категорию попадают: сыры, творог, йогурты, сливки, кефир и даже мороженое.

Целью эксперимента является проверка достаточности и полноты механизмов маркировки средствами идентификации для обеспечения противодействия незаконному ввозу, обороту и производству молочной продукции, в том числе и контрафактной.

Также планируется проанализировать результаты эксперимента, чтобы понять целесообразность введения обязательной маркировки средствами идентификации.

Новая маркировка представляет собой цифровой двухмерный код Data Matrix. В ходе эксперимента цифровой код можно будет просканировать в магазине при покупке, при проверке товара или при приеме его на склад, сообщает РИА Новости.