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Стало известно состояние пострадавших в ДТП в Башкирии

Егор Левин
04:01 15.07.2019
Госпитализировано всего 15 человек из 39 пассажиров автобуса.
Стало известно состояние пострадавших в ДТП в Башкирии
© Фото: Динар Загитович Гильмутдинов, Facebook

Состояние большинства пассажиров опрокинувшегося в Башкирии автобуса оценивается как средней степени тяжести. Госпитализировано всего 15 человек из 39 татарстанских туристов, которых он перевозил в Набережные Челны.

«Семь человек – в 21-ю горбольницу Уфы, из них один человек находится в тяжелом состоянии, шесть – в состоянии средней степени тяжести. Ещё семь человек в состоянии средней степени тяжести находятся в 22-й горбольнице Уфы. Ребенок 2006 года рождения госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу Башкирии в состоянии средней степени тяжести», - сказал представитель минздрава Татарстана.

По информации РИА Новости, еще три человека, в числе которых ребенок, добрались до больницы самостоятельно и были отпущены на амбулаторное лечение. 16 человек, которым не потребовалась помощь, размещены в селе Архангельское.

Трагический инцидент случился в воскресенье, 14 июля. ДТП произошло в Архангельском районе Башкирии. На месте происшествия большое количество неравнодушных людей пыталось своими силами перевернуть автобус, чтобы вернуть его в исходное положение и помочь пострадавшим.

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