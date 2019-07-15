Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 в 10 часов 4 минуты по местному времени (01.04 по Москве) совершил жесткую посадку. Он следовал их поселка Майское в Долину гейзеров. Об этом сообщили в пресс-службе Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника.

Вертолет выполнял обычный рабочий рейс. На его борту был технический груз и сопровождавшие его люди.

«Ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали», - сообщается на сайте заповедника.

Специальная комиссия по расследованию чрезвычайных происшествий будет разбираться в причинах произошедшего ЧП.

Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших в России. Он был создан в 1934 году на месте Соболиного заповедника, работавшего с 1882 года. На территории заповедника имеются уникальные природные объекты такие, как Долина гейзеров. Она является единственной на материке и одной из крупных в мире.