В NASA объяснили, почему американцы не вернулись на Луну

В NASA рассказали, почему американские астронавты не смогли вернуться на Луну. По словам главы компании Джима Брайденстайна, виной тому стали политические риски.

В частности, он имеет ввиду недостаточное финансирование космических проектов. Помимо прочего, Брайденстайн выразил мнение, что если бы не данный факт, то представители США уже могли бы заниматься покорением Марса.

Также глава NASA отметил, что политические риски мешают компании и сейчас. По его мнению, из-за этого не произошли две лунных программы США в 90-х и начале 2000-х годов, и из-за этого может не случиться высадка американцев на Марс в 2024 году. Об этом Брайденстайн заявил в интервью CBS.

Ранее американский лидер Дональд Трамп, выступая с торжественной речью по случаю Дня независимости у Мемориала Авраама Линкольна, пообещал, что астронавты доберутся до Марса и установят там американский флаг.