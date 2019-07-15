В Индии отложили запуск лунной миссии «Чандраян-2»
Исследователи космоса из Индии приняли решение перенести дату запуска миссии «Чандраян-2» к Луне. В качестве причины переноса указывается техническая сторона.
За час до намеченного старта сотрудники Индийской организации космических исследований (ISRO) обнаружили «загвоздку», препятствующую запуску миссии.
«В качестве меры предосторожности запуск миссии “Чандраян-2” сегодня был отложен. Новая дата будет определена позднее», - говорится в сообщении организации, опубликованном в Twitter.
Ранее комический аппарат «Чандраян-1» помог ученым обнаружить на Луне участки, покрытые льдом. Большая его часть располагается в тени кратеров рядом с полюсами, где температура опускается до 156,5 градусов со знаком минус. В такие части земного спутника никогда не поступает солнечный свет.