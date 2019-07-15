В Индии отложили запуск лунной миссии «Чандраян-2»

Ранее комический аппарат «Чандраян-1» помог ученым обнаружить на Луне участки, покрытые льдом . Большая его часть располагается в тени кратеров рядом с полюсами, где температура опускается до 156,5 градусов со знаком минус. В такие части земного спутника никогда не поступает солнечный свет.

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