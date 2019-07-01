Следователи предъявили обвинения в убийстве двум врачам калининградского роддома

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного в родильном доме №4 в Калининграде. Обвинения предъявлены двум врачам учреждения.

По данным СК РФ, в ходе расследования уголовного дела были собраны необходимые доказательства, подтверждающие совершение особо тяжкого преступления в отношении новорожденного.

В отношении исполняющей обязанности главного врача Елены Белой было возбуждено дело «по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация убийства малолетнего")».

В отношении врача реаниматолога-анестезиолога отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Элины Сушкевич было возбуждено дело «по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "("Убийство малолетнего")».

Ранее следователи предъявили обвинения Белой в превышении должностных полномочий, выражавшихся в даче незаконных указаний сотрудникам. Речь идет о принятии мер по прекращению оказания реанимационной помощи новорожденному, а также последующее сокрытие его смерти путем внесения заведомо ложных сведений в медицинские документы о якобы гибели плода в утробе матери. В настоящее время в отношении Белой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уточняет ТАСС.

Согласно версии СК РФ, в ноябре 2018 года у одной из пациенток роддома родился недоношенный ребенок, масса тела которого составляла 700 грамм. Тогда Белая, получив информацию о тяжелом состоянии новорожденного и возможном летальном исходе, приняла решение об убийстве ребенка. Мотивом к преступлению стали ее опасения о якобы ухудшениях медицинской статистики роддома, «что могло негативно повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главного врача». Белой было предъявлено обвинение в организации умышленного убийства новорожденного.

«Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич», - сообщили следователи.

В настоящее время Сушкевич задержана. Ей было предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего. В отношении нее также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.