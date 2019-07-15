СМИ: россияне смогут снимать наличные в кассах магазинов по всей стране

Эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов планируется расширить по всей территории России. Сейчас такой возможностью могут воспользоваться только жители малонаселенных пунктов в некоторых регионах.

Отмечается, что к программе, которую поддерживает ЦБ, подключится сеть магазинов «Пятерочка». Однако, для получения наличных человеку придется совершить покупку. В Ассоциации банков России (АБР) опасаются, что подобное условие может нарушать права потребителей.

По мнению замглавы АБР Алексея Войлукова, услуга по снятию наличных в магазинах будет востребована повсеместно, особенно в небольших деревнях. Торговые точки будут также заинтересованы участвовать в подобной программе, так как будут получать за это небольшую комиссию, рассказал Войлуков «Известиям».

Ранее стало известно, что представители международной платежной системы Visa обратились в российские банки с просьбой обеспечить техническую поддержку по снятию наличных денег с карт в кассах магазинов. Предполагалось, что обналичить можно будет до 100 долларов с помощью POS-терминалов на кассах.