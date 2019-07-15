В Евросоюзе одобрили введение санкций против Турции

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции в связи с геологоразведкой в водах Кипра. Решение об этом было принято министрами на заседании в Брюсселе.

В соответствии с санкциями, Турция перестанет получать финансовую поддержку, а переговоры по соглашению о воздушных перевозках будут приостановлены. В случае, если обстановка не изменится, в Евросоюзе рассматривают возможность введения и иных ограничительных мер.

Как сообщает агентство DPA, после обнаружения в исключительной экономической зоне Кипра месторождений природного газа, Анкара направила туда судно, заявив, что бурение продлится до 3 сентября. После нескольких задержаний членов экипажей властями Кипра, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения даже с помощью вооруженных сил.