СК РФ начал проверку по инциденту с экстренно севшим в Казани Boeing

Следователи и криминалисты Приволжского СУ на транспорте СК РФ выехали в аэропорт Казани, чтобы осмотреть самолет, совершивший вынужденную посадку.

Ранее стало известно, что Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», на борту которого находились 185 пассажиров и 6 членов экипажа, вылетел из Казани в Санкт-Петербург в 20:50 15 июля.

Сообщалось, что у самолета, загорелся один из двигателей из-за попадания в него птицы. А дым, попавший в салон через систему вентиляции, почувствовали пассажиры.

«По предварительным данным, самолёт, в связи с задымлением салона и возможными неисправностями в левом двигателе в 21:25 вернулся в аэропорт вылета», - говорится в сообщении Приволжского СУ на транспорте СК РФ.

В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося.