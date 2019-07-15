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СК РФ начал проверку по инциденту с экстренно севшим в Казани Boeing

Тамара Астапенкова
23:33 15.07.2019
На борту самолета находились 185 пассажиров и 6 членов экипажа.
© Видео: bysildaaa, nikola.dm, Instagram © Фото: Следственный комитет России

Следователи и криминалисты Приволжского СУ на транспорте СК РФ выехали в аэропорт Казани, чтобы осмотреть самолет, совершивший вынужденную посадку.

Ранее стало известно, что Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», на борту которого находились 185 пассажиров и 6 членов экипажа, вылетел из Казани в Санкт-Петербург в 20:50 15 июля.  

Сообщалось, что у самолета, загорелся один из двигателей из-за попадания в него птицы. А дым, попавший в салон через систему вентиляции, почувствовали пассажиры.

 «По предварительным данным, самолёт, в связи с задымлением салона и возможными неисправностями в левом двигателе в 21:25 вернулся в аэропорт вылета», - говорится в сообщении Приволжского СУ на транспорте СК РФ.

В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

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