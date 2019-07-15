Оперная дива Нетребко устроила эпатажное шоу в Баден-Бадене

Певица Анна Нетребко устроила эпатажное шоу на званом ужине в честь своего друга в Германии. Арию из оперы Джакомо Пуччини «Богема» она решила исполнить прямо на столе перед шокированным гостями.

Необычное выступление дива посвятила своем другу – директору театра в Баден-Бадене Андреасу Мелих-Цебхаузеру, с которым долгое время работала. В тот вечер проходила прощальная вечеринка в его честь.

Видеозапись смелого номера дива опубликовала на своей страничке в Instagram. Облаченная в мини-юбку и с маской на лице Нетребко сначала эффектно спускалась по лестнице, а затем взобралась прямо на стол, за которым ели гости.

«Веселый сюрприз для интенданта фестиваля в Баден-Бадене Андреаса, который после многих лет оставляет свой пост! Потрясающий человек, которого я знаю более 20 лет! Искренне любящий музыку и артистов! Спасибо за все! Мы тебя любим!», - подписала пост певица.

На лицах некоторых гостей можно было увидеть удивление и обеспокоенность. Однако виновник торжества не только позитивно отреагировал на выходку Нетребко, но и позже сам составил ей компанию на столе.