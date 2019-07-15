Самокаты и гироскутеры могут официально приравнять к транспорту

В центре организации дорожного движения Москвы заявили о решении приравнять электрические самокаты с транспортным средствам.

Причиной тому стали участившиеся случай ДТП с участием так называемых «райдеров», которые считают себя полноправными участниками дорожного движения. К ним относятся владельцы электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и моноколес, при этом каждое из этих средств может разгоняться вплоть до 90 километров в час.

По данным столичной службы ГИБДД, если в прошлом году было зафиксировано всего 39 аварий по дорогах, то уже в этом с апреля по май, и только в Москве, уже 32. В одном из подобных происшествий погиб ребенок и пострадали 25 человек.

«Эти люди, которые передвигаются на современных индивидуальных средствах передвижения, как правило дорожного движения не знают. Вовсе и не представляют, что там прописано», - заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

При этом, как отмечается, они пытаются учить новичков передвигаться на дорогах, и не уступать машинам. Чаще всего эти случаи заканчиваются плачевно для всех участников движения, однако «райдеров» это не волнует – они продолжают ездить по дорогам наравне с другими.

В данный момент по данному вопросу проводится межведомственное взаимодействие с участием ГИБДД и других заинтересованных структур, подчеркнула пресс-секретарь ЦОДД Правительства Москвы Анастасия Писарь.

«Безусловно, это будут штрафы, которые сейчас вносятся в кодекс об административных правонарушениях (КоАп)», - заявила она.

Однако говорить о каких-либо четких критериях рано: скорее всего речь будет идти о скорости передвижения на «новых» транспортных средствах.

Если самокат, сигвей или моноколесо может разгоняться до 20 километров в час — ему место на велодорожке. Если же «райдер» набирает скорость выше, то он будет приравниваться к мопедам и следовать правилам дорожного движения.

На тротуарах же должны остаться не электрические, а обычные самокаты без регулировки скорости.