СМИ: пассажирский Boeing экстренно вернулся в Казань из-за запаха гари

Самолет лоукостера «Победа» Boeing 737-800 вернулся в аэропорт Казани сразу после взлета. Предварительно, причиной стало возгорание одного из двигателей.



Борт направлялся в Санкт-Петербург. В воздухе он находился около 19 минут, свидетельствуют данные сервиса Flightradars24.



Причиной возврата лайнера в аэропорту Казани назвали технические неполадки. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что самолет приземлился благополучно, в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости.

По сообщениям СМИ, у самолета, возможно, загорелся один из двигателей из-за попадания в него птицы. Дым, проникший в салон через систему вентиляции, почувствовали пассажиры. После этого пилотам дали приоритетное право на посадку.