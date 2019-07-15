«Фарс и абсурд»: в МИД РФ прокомментировали развитие дела Вышинского

Дело журналиста Кирилла Вышинского является фарсом и абсурдом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что это «абсолютное безумие» уже понятно всем на Украине, кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения своей политической карьеры или «политического выживания».

Для этого, как подчеркнула представитель МИД России в эфире радио «Комсомольская правда», люди готовы удерживать человека в тюрьме без предъявления каких-либо конкретных претензий.

Ранее Подольский районный суд Киева вынес решение о переносе заседания на 19 июля. Кирилла Вышинского обвиняют в государственной измене, а также поддержке народных республик Донбасса. По данным статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.

МИД РФ неоднократно направлял в Киев ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.