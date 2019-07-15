Опубликовано видео столкновения «Метеора» с Дворцовой набережной

В Сети опубликовано видео с моментом аварии пассажирского судна на подводных крыльях в Санкт-Петербурге. Теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную.

Как следует из записи, судно двигалось на тихом ходу. В какой-то момент оно уткнулось в камень набережной и повредило носовую часть.

На видео, опубликованном пабликом «112», запечатлен как подход судна к набережной, так и непосредственный момент аварии. Исходя из ролика, теплоход не получил значительных повреждений.

Ранее в Следственном комитете на транспорте по региону информацию подтвердили. Там уточнили, что корабль действительно задел набережную при швартовке, после чего пошел дальше. Информации о пострадавших при инциденте на данный момент нет.