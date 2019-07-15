Опубликовано первое видео с места крушения вертолета с главой ОФ СЛА России

В воскресенье, 14 июля, в Подмосковье потерпел крушение вертолет Robinson. «Звезда» публикует первые кадры с места происшествия, в котором погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин.

На видео показано место крушения и обломки летательного аппарата. Заметно, что конструкция вертолета сильно пострадала, от него практически ничего не осталось: лопасти погнуты или оторваны, каркас разрушен, двигатель сдвинулся от удара.

Напомним, трагедия произошла возле деревни Барское. В результате крушения вертолета погибли два человека, в числе которых и был Никитин. Он посвятил всю свою жизнь развитию своей отрасли и обучал президента РФ Владимира Путина искусству полетов на дельталете.