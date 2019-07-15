Боевики нанесли удары в двух сирийских провинциях

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки дважды зафиксировали нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. действующих в Идлибской зоне деэскалации. Об этом рассказал глава Центра генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Мукатталь (провинция Латакия) и Новое Алеппо (провинция Алеппо)», - сообщил Бакин на брифинге.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск.

В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.