Зеленский уволил посла Украины в США

Глава Украины Владимир Зеленский начал менять руководителей посольств страны в разных государствах мира. Всего будут отозваны 12 дипломатических представителей.

В числе прочих уволен глава дипломатической миссии в США Валерий Чалый, который в 2015 году был назначен на должность предыдущим президентом Петром Порошенко.

«[Зеленский] уже принял решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В частности, посол Украины в США заканчивает свою работу в Вашингтоне. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов», - сообщается в аккаунте Офиса президента Украины на Facebook.

Отмечается также, что соответствующие указы будут опубликованы «в ближайшее время».

Ранее Зеленский потребовал увольнения от исполняющего обязанности председателя государственной фискальной службы Александра Власова. Это случилось после того как последний был уличен во лжи.