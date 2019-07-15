Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

В Москве в возрасте 93 лет жизни умер художник-постановщик киностудии «Мосфильм» Стален Волков. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

В пресс-службе отметили, что выдающийся кинематографист принимал участие в создании фильмов «Идиот», «Белые ночи», «Свет далекой звезды», «Братья Карамазовы» и многих других.

Кроме того, Волков был участником Великой Отечественной войны, за что был награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга».

Он также был членом Гильдии художников кино Союза кинематографистов России и Академии художеств, а в 1992 году был удостоен звания Народного художника России.

«Станковая живопись Сталена Никандровича представлялась на Всесоюзных, Республиканских и других художественных выставках. Его работы по сей день украшают вестибюль киностудии «Мосфильм», - добавили в пресс-службе.

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким художника и сообщили, что церемония прощания состоится 18 июля в 12:00 в морге Центральной клинической больницы Москвы.