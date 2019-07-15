В Госдуме ответили на слова Турчинова о ракетном ударе по Крымскому мосту

В случае угрозы Крымскому мосту российские военные не будут просто смотреть и бездействовать. Так ответил депутат Госдумы Руслан Бальбек на слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, который заявил, что украинские ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить переправу.

По словам крымского парламентария от Республики Крым Бальбека, миру еще не предоставили «ни единого факта» попадания в цель ракеты «Нептун».

«Пуски мы видели, а результата нет. Кроме того, хочется спросить бывшего главного «оборонщика» Украины, неужели он всерьез думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полетом?» - цитирует депутата RT.

Он также отметил, что Турчинов, возможно, пытается разрушить контакт, который снова начал устанавливаться между двумя странами.

Ранее экс-глава СНБО заявил, что на Украине нельзя допустить третьего Майдана. Он также дал совет нынешним властям государства уйти от «неадекватного популизма» и «немедля закончить войну».