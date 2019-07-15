Путина попросили создать условия для семейного бизнеса в России

Поддержать создание в России семейных патентов попросил главу государства Владимира Путина руководитель Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Предложение он озвучил во время ежегодной встречи с президентом в Кремле 15 июля.

По словам Катырина, нововведение позволит родственникам, ведущим совместный бизнес, избежать бумажной волокиты, а также улучшит в стране ситуацию в плане налогообложения и легализации труда.

«Сорок документов по каждому члену семьи нужно представить в порядке отчетности по тем трудовым отношениям, которые складываются внутри семьи. Мы полагаем, что введение семейного патента не только позволит избежать этих излишних расходов и трудовых затрат, но и даст возможность узаконить тех членов семьи, которых зачастую индивидуальные предприниматели не оформляют. Для государства они остаются в тени: для налогообложения, легализации труда и так далее», - сказал Катырин.

Путин инициативу поддержал, однако отметил, что сначала нужно определить само понятие «семейного бизнеса» для упрощения предоставления помощи людям и во избежание проблем для государства. Помимо семейного предпринимательства, на встрече также обсудили другие вопросы поддержки малого бизнеса и предстоящее 29 октября празднование 90-летия бывшего министра иностранных дел России Евгения Примакова.