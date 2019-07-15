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Украина продлила запрет на ввоз товаров из России

Вадим Синицын
20:16 15.07.2019
Срок действия эмбарго продлится до 31 декабря 2020 года.
Украина продлила запрет на ввоз товаров из России
© Фото: Michael Weber, globalookpress

Власти Украины продлили запрет на ввоз товаров из Российской Федерации. Срок действия эмбарго продлится до 31 декабря 2020 года.

Запрет подразумевает отсутствие поставок на Украину широкого ряда товаров из России. В их числе продукты питания, алкоголь и сигареты, определенные химикаты, минеральные удобрения, автомобили и автобусы, корма для животных и другие позиции.

«… внести в постановление кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации" - с изменениями, внесенными постановлением кабинета министров Украины от 15 мая 2019», - сообщается на сайте кабмина.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении продуктового эмбарго, введенного в ответ на антироссийские санкции. Оно продлено до 31 декабря 2020 и касается ряда товаров из США, Канады, Украины и некоторых других государств.

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