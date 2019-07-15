Зеленский пообещал наказать водителей кортежа за ДТП с детьми

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудники Управления государственной охраны будут привлечены к ответственности в случае, если их вина в ДТП в Запорожской области подтвердится. Об этом глава государства сообщил на своей страничке в Facebook.

Зеленский добавил, что произошедшее является «недопустимым» для общества и автомобили президента такие же участники движения, как и все.

При этом президент отметил, что его слова являются своеобразным ответом на обвинения в соцсетях на тему того, что он не отказался от кортежа вопреки своим обещаниям.

«Сообщаю для всех. Во время передвижения президента по дорогам Украины едут два автомобиля: президентский и автомобиль охраны <…> Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает «мигалок», - заявил президент на личной странице в Facebook.

В Национальной полиции заявили в свою очередь, что водителям из кортежа главы государства грозит штраф или лишение прав.

Ранее стало известно, что президентский кортеж Владимира Зеленского в Запорожской области столкнулся с автобусами, в которых ехали дети. По предварительным данным, водители за рулем микроавтобусов пытались обогнать детский автобус, но не справились с управлением.

В результате аварии никто не пострадал. Самого Зеленского в кортеже не было — из командировки он возвращался домой самолетом.