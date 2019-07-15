Суд в Москве арестовал криминального авторитета по делу об убийстве депутата

Суд в Москве на два месяца арестовал криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова по делу об убийстве депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи. Пока ему вменяют только создание преступного сообщества.

Шишканова (в преступном мире известного как Шишкан и ранее сменившего фамилию на Медведев) задержали в Московской области. По данным следствия, он причастен к похищению и убийству депутата Раменского района Московской области Сидоровой и ее семьи в 2012 году.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября в отношении Олега», - сообщила РИА Новостям пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Сам подозреваемый на заседании заявил, что не понимает «суть обвинения» и своей вины не признает. За преступление, предусмотренное статьей 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Ранее кадры задержания «вора в законе» опубликовало Министерство внутренних дел РФ.