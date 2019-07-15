Суд арестовал основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО «Сбербанк». Судья решил удовлетворить ходатайство следствия и заключить бизнесмена под стражу до 12 сентября.

Мазуров подозревается в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Согласно материалам, дело против основателя «Нового потока» было возбуждено по заявлению представителей Сбербанка и при содействии его президента Германа Грефа.

Сбербанк выдал Мазурову кредит на 29 млн долларов (по курсу ЦБ 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей). Долг банку бизнесмен так и не вернул.

Сам Мазуров своей вины не признал.