Основателя «Нового потока» обвинили в миллиардных хищениях у Сбербанка

Основателя и председателя совета директоров нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазурова заподозрили в хищении 1,8 миллиардов рублей. Предприниматель не вернул кредит, взятый у ПАО «Сбербанк».

Заседание по выбору меры пресечения Мазурову, которого задержали 13 июля в московском аэропорту Шереметьево, в эти минуты проходит в Тверском суде столицы. Главу «Нового потока» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«ПАО "Сбербанк" выдал кредит на 1 млрд 806 млн 700 тысяч рублей. Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределили по своему усмотрению. ПАО "Сбербанк" данный кредит возвращен не был», - говорится в материалах дела.

Также ведется расследование по поводу хищения средств у Промсвязьбанка и Абсолют Банка. Общая сумма составляет три миллиарда долларов. В суде адвокат Мазурова попросил отпустить подзащитного под залог в три миллиона рублей.

Группа компаний «Новый поток» являлась крупнейшим независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком в России, владела месторождениями, вела переработку и сбыт сырья в стране и за рубежом. За последнее время из-за долгов она лишилась практически всех основных активов.