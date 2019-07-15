ANSA: оружие для наемников в Донбассе конфисковали в Италии

На севере Италии полиция изъяла арсенал боевого оружия у представителей ультраправых организаций. По данным правоохранителей, эти группировки напрямую связаны с воевавшими в Донбассе на стороне Киева итальянскими наемниками.

Спецоперация прошла в крупных итальянских городах: Турине, Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли. В ходе нее полицейские конфисковали арсенал оружия, включая автоматы последнего поколения и действующую ракету класса «воздух-воздух» французского производства стоимостью около полмиллиона евро.

Правоохранители также арестовали троих человек. Среди них - бывший сотрудник таможенной службы и кандидат в сенат от партии «Новая сила» 50-летний Фабио дель Берджоло, сообщает агентство ANSA.

Ранее доброволец из Сербии, донбасский снайпер рассказал «Звезде» о поведении иностранных наемников, воевавших на стороне карательных батальонов. По его словам, они хорошо обучены и экипированы, но на поле боя ведут себя «очень трусливо».