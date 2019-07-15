Судно на подводных крыльях врезалось в Дворцовую набережную в Петербурге

Речной пассажирский теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел днем 15 июля во время речной прогулки по реке Неве. После столкновения корабль повредил носовую часть, а затем развернулся и отправился в дальнейшее плавание, словно ничего не произошло.

В Следственном комитете на транспорте по региону информацию подтвердили. Там уточнили, что корабль действительно задел набережную при швартовке, после чего пошел дальше.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.