В Индии два человека погибли при обрушении аттракциона: видео

Два человека погибли и еще 27 получили травмы различной степени тяжести при обрушении аттракциона в парке развлечений Канкария на западе Индии.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Ахмедабад в штате Гуджарат. У одного из аттракционов во время движения не выдержал и оборвался несущий трос, в результате чего конструкция рухнула с высоты семи метров и с большой силой ударилась об опоры. Кадры ужасающего обрушения очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Спасательная операция на месте трагедии продолжалась несколько часов подряд. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы города, трое из них находятся в критическом состоянии. Среди погибших два молодых человека 22 и 24 лет.

Правоохранительные органы расследуют случившееся, назначена проверка механического и структурного разрушения маятника.