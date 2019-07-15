Metallica и Deep Purple: в Крымской пещере зазвучала живая рок-музыка
На глубине 40 метров музыканты сыграли знаменитые хиты AC/DC, Nirvana, Metallica, Queen, Pink Floyd, The Beatles, Deep Purple.
© Видео: ТРК "Звезда"
Оркестр крымской филармонии провел необычный концерт в одной из красивейших пещер Европы - Мраморной. Так музыканты под руководством дирижера Дениса Карлова открыли новый сезон.
На глубине 40 метров зрители услышали знаменитые хиты AC/DC, Nirvana, Metallica, Queen, Pink Floyd, The Beatles, Deep Purple. Музыканты государственной филармонии играли рок без гитар и ударных инструментов.
Приспособленный под концерты зал Мраморный обладает уникальной акустикой из-за отсутствия прямых углов, естественной влаги и объема пещеры. Однако почти 100-процентная влажность в карстовых полостях и низкая температура в +9 градусов не позволяют музыкантам проводить концерты более одного часа.