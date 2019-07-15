Мутко посетил затопленные районы в Иркутской области

Вице-премьер, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко во время оценки хода восстановительных работ посетил район проведения работ по расчистке завалов военнослужащими Минобороны России.

«Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский рассказал о ходе выполнения задач военнослужащими в зоне ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В пик паводка максимальный уровень реки Ия в городе Тулун поднимался до отметки 14 метров (при критической отметке 700 см), реки Ока в селе Ухтуй — на 10 метров, реки Уда в Нижнеудинске — на 2,5−3 метра, реки Белая в поселке Мишелевка — на 2,5 метра

По данным на 11 июля 2019, в результате стихийного бедствия погибло 25 человек. 12 июля 2019 года Указом губернатора Левченко в Иркутской области объявлен днем траура и издан указ приспустить государственные флаг.