Глава Минобороны Германии уходит в отставку
Урсула фон дер Ляйен сообщила, что покинет пост министра обороны ФРГ, независимо от исхода голосования в Европарламенте.
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Урсула фон дер Ляйен покидает пост министра обороны ФРГ. Об этом говорится в распространенном заявлении главы немецкого военного ведомства.
Урсула фон дер Ляйен покинет этот пост в среду, независимо от исхода голосования в Европарламенте.
«Независимо от исхода (голосования - прим. ред.), я уйду в среду в отставку как министр обороны, чтобы все свои силы направить на службу Европе», - приводятся в заявлении слова политика.
В начале июля на саммите Евросоюза был сформирован список кандидатур на ключевые посты в структурах организации. В числе прочих в перечне присутствует глава Министерства обороны ФРГ.
Урсула фон дер Ляйен является кандидатом на пост нового главы Европейской комиссии. Ранее эту должность занимал Жан-Клод Юнкер.