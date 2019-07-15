Глава Минобороны Германии уходит в отставку

В начале июля на саммите Евросоюза был сформирован список кандидатур на ключевые посты в структурах организации. В числе прочих в перечне присутствует глава Министерства обороны ФРГ.

«Независимо от исхода (голосования - прим. ред.), я уйду в среду в отставку как министр обороны, чтобы все свои силы направить на службу Европе», - приводятся в заявлении слова политика.

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