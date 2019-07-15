Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку готовят к ампутации

Покалеченной в Ингушетии семилетней девочке ампутируют омертвевшие ткани с правой руки. Медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, сейчас она находится в реанимации, рассказала 15 июля пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Елена Бумагина.

По словам Бумагиной, у девочки наметилась тенденция к уменьшению отека левой руки и ожогов на ягодицах.

«С правой рукой врачи выжидают четкой демаркации процесса. Врачи стараются подвести ребенка к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки. Состояние ран правой руки позволяет это делать, так как признаков влажной гангрены нет, только сухая гангрена», - сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что операция состоится не ранее, чем через неделю. За последнее время, добавила Бумагина, девочка стала активнее, начала самостоятельно есть.

В детскую клиническую больницу Назрани маленькая Аиша поступила 4 июля в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у нее множество травм, включая ожоги, переломы и порезы. По подозрению в нанесении побоев малышке задержали ее ранее судимую тетю, кроме того, следователи установили местонахождение родителей Аиши, которые не интересовались судьбой ребенка долгое время. Пятого июля девочку транспортировали в Москву для дальнейшего лечения и реабилитации.