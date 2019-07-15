На Ямале рабочие сняли эпичную погоню медведя за оленями

На Ямале рабочие Вынгаяхинского газового промысла сняли на видео необычную охоту медведя на оленей. Ролик был размещен в Сети.

На опубликованных кадрах стадо оленей бежит вдоль дороги. Внезапно на проезжую часть выбегает бурый медведь. Он начинает гнаться за добычей, но безуспешно. Олени ускоряются и вскоре исчезают из вида.

Медведь встает на задние лапы, чтобы выследить парнокопытных, но и это не дает никаких результатов. Разочарованный и голодный, он покидает проезжую часть и скрывается в степи.