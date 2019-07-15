Турчинов заговорил про третий майдан на Украине

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что третьего майдана страна может не пережить. Об этом политик сообщил в интервью интернет-изданию LB.ua.

По мнению Турчинова, этого нельзя допустить, потому что страна имеет небольшой запас прочности.

Экс-глава СНБО также дал совет новым украинским властям отойти «от неадекватного популизма, который проявляется в обещаниях немедля закончить войну, люстрировать полстраны или создать "экономическое чудо", при этом резко снизить тарифы и повысить пенсии».

Турчинов отметил, что «тот, кто делает ставку на "чудеса", в результате получает горе и разочарование».

На вопрос, смог ли Турчинов вернуться во власть, он ответил, что не видит себя в политике.

«Если перечислять все мои должности, перечень выйдет длинный… Пауз наподобие сегодняшней у меня в жизни было не так много. Но именно вне власти я написал свои книги, научные работы. Прекрасное время для того, чтобы совершенствоваться, заниматься наукой, творчеством, практической экономикой», - сказал Турчинов.

Массовые акции протеста против отказа правительства подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом начались в центре Киева 21 ноября 2013 года. Акции получили единое название - Евромайдан. Протесты длились несколько месяцев, а позднее, в феврале 2014 года, переросли в государственный переворот.