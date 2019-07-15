В МИД РФ сообщили об обсуждении вопроса обмена украинских моряков

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Конечно, обсуждается, думаем над этим», - сказал он в ответ на вопрос о возможном обмене моряков.

В то же время замглавы МИД РФ не стал давать прогнозы относительно возможного изменения ситуации в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Два артиллерийских катера ВМС Украины и рейдовый буксир нарушили границу России в Черном море. Они опасно маневрировали и не реагировали на требование пограничников остановиться.

Ранее ФСБ завершила активную стадию расследования. Всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы в составе организованной группы.