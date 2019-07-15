В Госдуме назвали условия для возобновления авиасообщения с Грузией

Россия готова постепенно снимать ограничения в отношении Грузии, если намерение сотрудничать покажут и в Тбилиси. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников по итогам встречи с грузинскими депутатами.

«Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, и я это знаю. Но делать это Россия будет при полном понимании и уверенности в том, что к этому будут готовы и грузинские власти», - сказал парламентарий.

На встрече представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» также высоко оценили слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не собирается вводить антигрузинские санкции.

Грузинские депутаты впервые посетили Москву после беспорядков, вспыхнувших в Тбилиси 20 июня. Протесты спровоцировали местные националисты. Из-за антироссийских настроений в закавказскую республику временно приостановили полеты. Помимо этого, российские законодатели предлагали ввести ограничения ввоза вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну.