Командир «Альфы» ушел в запас

Бывший начальник управления «А» Центра специального назначения ФСБ РФ Валерий Канакин покинул данный пост еще весной 2019 года. Попытки связывать его уход с делом арестованных сотрудников ФСБ - это «чистая чушь». Об этом заявил вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Филатова, весной у Канакина заканчивался контракт на службу. Он ушел в запас. В марте 2019 года Кананкина избрали президентом общественной организации международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Как пояснил Филатов, действующие сотрудники часто возглавляют общественные организации, это «нормальная практика».