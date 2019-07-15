Суд перенес заседание по делу Вышинского

Заседание суда по делу журналиста РИА Новости Кирилла Вышинского, которого в Киеве обвиняют в госизмене, перенесли на 15:00 19 июля. Изначально заседание Подольского районного суда была назначено на сегодня.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На Украине журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Для поддержки Вышинского на судебном заседании на Украину прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.