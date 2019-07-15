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Стал известен победитель всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо - 2019»

Александр Пешков
16:20 15.07.2019
В финальном задании всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо - 2019», проходившего в рамках Армейских международных игр АрМИ-2019, горное подразделение Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ) первым взошло на Эльбрус.
© Видео: ТРК "Звезда"

Ему потребовалось 2 часа 33 минуты для восхождения на вершину из базового лагеря «Приют 11» (высота - 4130 метров).

Вслед за военнослужащими ГУ ГШ на самую высокую точку Европы взошла команда Федеральной службы войск Национальной гвардии. Третьими на Эльбрус поднялись военнослужащие Южного военного округа.

На конкурсе «Эльбрусское кольцо» команда ГУ ГШ выиграла у горных подразделений Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск Национальной гвардии в девяти из 14 заданий и завоевала первое место в общекомандном зачете.

Лучший альпинистский взвод ВС РФ представит Россию на международном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо - 2019», который пройдет в начале августа в Приэльбрусье.

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