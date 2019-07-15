Раскрыты подробности ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми
Стали известны подробности ДТП с участием кортежа украинского президента Владимира Зеленского и нескольких автобусов с детьми, произошедшего в Запорожской области.
Сообщается, что основным участником инцидента стал автомобиль Volkswagen Transporter. Вместе с ним в попутном направлении двигались две других машины кортежа.
В соответствии с заявлением пресс-службы Управления госохраны, опубликованным в Facebook, в настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители.
«Автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно о массовом ДТП с участием кортежа Зеленского и автобусов с детьми. Автомобили Volkswagen, в которых находились сотрудники Управления государственной охраны, возвращались в Киев из командировки и начали обгон попавшейся по пути колонны автобусов, в которых перевозили детей.