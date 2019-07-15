На шахте «Воркутинская» в Коми произошел пожар

В здании углеобогатительной фабрики на территории шахты «Воркутинская» в Воркуте произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми.

Уточняется, что инцидент случился в 13:24, когда в ведомство от дежурного военизированной горноспасательной части городского округа Воркуты поступило сообщение о возгорании.

Как уточнили в пресс-службе компании «Воркутауголь», пожар произошел в здании на площади 300 квадратных метров во время сварочных работ. В общей сложности было эвакуировано 244 человека: сначала с объекта вывели 38 сотрудников, которые находились на смене, позднее ввиду вероятности попадания дыма в вентиляционную систему шахты, было принято решение об эвакуации подземной группы горняков.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте задействованы более 50 человек и более 15 единиц техники.