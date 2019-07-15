Группа граждан Грузии совершила нападение на азербайджанский пограничный отряд

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников на территории храмового комплекса Кешикчидаг.

По предварительным данным, инцидент не имел серьезных последствий и конфликтная ситуация достаточно быстро разрешилась.

«Были предприняты неотложные меры, и за короткое время инцидент был исчерпан. Личный состав ГПС обеспечил меры безопасности», - говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана, опубликованном в понедельник.

Между тем в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в МИД Азербайджана для дачи объяснений.

Комплекс монастырей Кешикчидаг включает в себя несколько десятков обителей в горных пещерах по обе стороны Гареджийского кряжа. В советское время границу между республиками Грузия и Азербайджан провели именно по этому кряжу, разделив монастырский комплекс надвое.