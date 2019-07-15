Запрет на использование мобильных в школах обсудит спецгруппа с участием Роспотребнадзора

Специальная комиссия с участием Роспотребнадзора рассмотрит вопрос о возможном запрете использования смартфонов в школах. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» 15 июля.

Она отметила, что решения будут приниматься с учетом мнения общественности и учительского сообщества.

«Особенно это касается средних и младших классов. Надо подумать, нужно ли регулирование на всероссийском уровне, или это должны решать сами школы», - подчеркнула Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда опровергла сообщения российских СМИ о том, что она якобы предложила запретить в школах мобильные телефоны. По словам Матвиенко, многие жаловались, что из-за смартфонов школьники часто отвлекаются на уроках, а не переменах не общаются со своими одноклассниками. При этом родители обеспокоены данной ситуацией и хотят, чтобы их дети были на связи. Для этих целей Матвиенко предложила покупать недорогие кнопочные телефоны.

В Роспотребнадзоре в свою очередь заявили, что ведомство подготовит соответствующее предложение в течение месяца, а новые правила по использованию гаджетов в образовательных учреждениях могут вступить в силу уже с 1 сентября.