В Центральном доме художника в Москве обнаружено 10 кг гильз

В Москве в подвальном помещении Центрального дома художника найдено около десяти килограммов гильз. Об этом «Звезде» сообщили в столичном МВД.

Уточняется, что находка была сделана еще в пятницу, 12 июля. В подвале дома 10/14 по Крымскому Валу сотрудник службы безопасности ЦДХ обнаружил полиэтиленовую упаковку с металлическими предметами, которые оказались оружейными гильзами.

Источник в полиции при этом отметил, что находка не представляет опасности для граждан.

По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка, в частности, выясняется, каким образом пакет попал в подвал здания и кому он принадлежит.