Cразу три российских истребителя вошли в рейтинг самых быстрых боевых самолетов

Американский портал WeAreTheMighty опубликовал пятерку самых быстрых военных самолетов, которые по сей день стоят на вооружении разных стран. Три из пяти пунктов рейтинга заняли российские истребители. Так, советский МиГ-25 оказался на второй строчке. Автор публикации отмечает крейсерскую скорость перехватчика, которая достигает 2,8 Маха. При этом, как указывается в статье, МиГ-25 можно разогнать свыше 3,2 Маха, что неплохо для самолета, впервые взлетевшего в 1964 году.

Четвертое место в списке занял советский и российский истребитель-перехватчик МиГ-31. Его максимальная допустимая скорость на малой высоте составляет 1500 километров в час, на большой - 3400 километров в час, а крейсерская сверхзвуковая - 2500 километров в час.

А замкнул пятерку лидеров тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27. Максимальная скорость на высоте 11 тысяч километров составляет 2500 километров в час.

Кроме того, в списке самых быстрых боевых самолетов оказался американский истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle. Он занял почетную третью позицию.

В рейтинг также включили беспилотный космический корабль Boeing X-37. Он провел пять официальных космических полетов. Фактически он не является серийным боевым самолетом, а его технические характеристики засекречены.