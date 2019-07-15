Сбежавший с места смертельного ДТП в Башкирии водитель автобуса задержан

В Архангельском районе Республики Башкирия задержали водителя автобуса, который устроил ДТП с шестью погибшими. Тридцатидвухлетний житель Татарстана сбежал после того, как находившийся под его управлением автобус перевернулся на трассе.

В региональном Следственном комитете на мужчину завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ранее выяснилось, что водитель более 18 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости. По словам самого задержанного, автобус перевернулся из-за сильного ливня.

Кроме того, ведется расследование в рамках дела, возбужденного по ч. 3 ст. 236 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«Следователями-криминалистами регионального Следственного управления СК России совместно с сотрудниками Следственного управления СК России по Республике Татарстан у компании-перевозчика, которой принадлежит автобус, находящейся в городе Набережные Челны, истребуется необходимая документация, допрашиваются сотрудники организации», - говорится в сообщении СУ СКР по Республике Башкортостан.

Авария с трагическим исходом произошла на автодороге Уфа - Инзер - Белорецк 14 июля. В результате съезда в кювет рейсового автобуса с людьми погибли шесть человек и более 20 получили ранения. Пострадавших в критическом состоянии пришлось эвакуировать с места ДТП на вертолетах санавиации.